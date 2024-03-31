Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu oy kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy kullanmaya gitmeden önce mesaj paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.