 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Kentin Mutluluğu ve Refahı İçin Aday Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Kentin Mutluluğu ve Refahı İçin Aday Oldu

Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Edirne'nin huzur, refah ve mutluluğunu sağlamayı ve ziyaretçilerin zihinlerinde unutulmaz izler bırakmayı hedeflediğini söyledi. İba, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayarak, belediyeyi halkla birlikte yönetmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Edirne'nin sorunlarını çözmek için birlikte hareket edeceklerini ve kentin gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı\'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Kentin Mutluluğu ve Refahı İçin Aday Oldu
08.01.2024 - 16:46,
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, bu kentte yaşayanların mutluluğu, huzuru, refahı ve burayı ziyaret edenlerin zihinlerinde unutulmaz iz bırakma hedefiyle aday olduğunu söyledi.

İba, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu belirten İba, Edirne'nin hizmeti tercih etmede kararlı olduğunu gördüğünü ifade etti.

Kentin yaşadığı sorunların çözümlerini bildiklerini dile getiren İba, "Önümüze iki hedef koyduk. İlk hedefimiz, bu şehirde birlikte yaşadığımız hemşerilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu. İkinci hedefimiz, kentimizi ziyaret eden Edirne'den yolu geçen herkesin zihinlerinde bu şehre ait unutulmaz izler bırakmak." dedi.

İba, Edirne'yi siyasi tartışmalarla ayrıştırmaya değil, birleştirmeye aday olduğunu, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurguladı.

-"Belediyeyi halkla yöneteceğiz"

Edirne Belediyesini halkla birlikte yönetmek istediklerini dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Edirne'de annelerimizin, evlatlarını gönül rahatlığıyla emanet edebileceği mahalle kreşlerini yapmaya adayım. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için istihdam alanları üretmeye adayım. Yaşlılarımızın güven ve huzur içinde sosyalleşebileceği, hobilerini gerçekleştirebileceği alanları oluşturmaya adayım.

Edirne'yi, Edirne spor'u, kadın voleybol ve basketbol takımlarımızı desteklemeye, Edirne'nin sanat ve spor merkezi olmasına adayım. Her bir sokağının tertemiz yeşillikler içinde, nefes alabilen bir Edirne olmasına adayım. Edirne'yi kalkındırmaya, Balkanlar'ın çarklarını döndüren gerçek bir şehir yapmaya adayım. Bizi birleştiren ortak değerlerimiz var, en başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk var."

Birikimlerine, tecrübelerine ve heyecanlarına güvendiklerini vurgulayan İba, kenti ortak akılla yönetip yıllardır çözülemeyen sorunları çözeceklerine dikkati çekti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise hizmetin yerelde başladığını belirtti.

Edirne'nin hak ettiği hizmetleri alması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Aksal, "Edirne çöp, çamur ve çukur içinde. Biz Edirne'ye hizmet etmek istiyoruz. Bizim bu millete hizmet etmek gibi bir derdimiz var. Biz 'halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak' gibi gören bir partinin mensuplarıyız." diye konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da seçimlerden zaferle çıkacaklarını belirterek, İba'ya başarı diledi.

Toplantıya, belediye başkanları, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belgin İba, AK Parti, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Kentin Mutluluğu ve Refahı İçin Aday Oldu - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:43:48. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Kentin Mutluluğu ve Refahı İçin Aday Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement