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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda bu bilgi paylaşıldı.

Cumhur İttifakı\'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum
07.01.2024 - 15:41,
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31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

Kaynak: AA
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