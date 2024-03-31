Cumhur İttifakı\'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer oyunu kullandı

Mardin ve Şırnak'ta Yöresel Kıyafetlerle Oy Kullanıldı

Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken yöresel kıyafetler tercih etti. Mardin'de Ortaköy Mahallesi'ndeki Ortaköy Atatürk İlkokulu'nda ve Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyünde yaşayan Süryanilerin oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Şırnak'ta ise Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadınların yöresel kıyafetleriyle oy kullanması dikkat çekti. Vatandaşlar, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.