Cumhur İttifakı\'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Sümer, ailesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.
Burada vatandaşlarla selamlaşan Sümer, 2347 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Sümer, seçimlerin Türkiye'ye ve demokrasi kültürüne hayırlı olmasını diledi.
Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Sümer, tüm Kepezlileri oy kullanmaya davet etti.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların iradesinin sandığa yansıtılmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullandığını ifade etti.
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Milletvekilleri ve il başkanı, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu ve oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken yöresel kıyafetler tercih etti. Mardin'de Ortaköy Mahallesi'ndeki Ortaköy Atatürk İlkokulu'nda ve Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyünde yaşayan Süryanilerin oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Şırnak'ta ise Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadınların yöresel kıyafetleriyle oy kullanması dikkat çekti. Vatandaşlar, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Başkan Yılmaz, oy kullanırken seçimleri kazanıp halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan 556 adet tarihi eser ve altın görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen malzemelerle ilgili adli işlemler başlatıldı.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yerel seçimler sorunsuz bir şekilde devam ederken, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde 28 muhtar adayı yarışıyor. İlçede muhtarlık için kıran kırana bir yarış yaşanıyor.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu Ankara Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok, 'Vatandaşımızın verdiği karara, vatandaşımızın oyuna, iradesine sahip çıkacağız ve saygı duyacağız.' dedi.
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