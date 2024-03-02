Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Körfezi'nde balçık temizleme çalışmalarına başlayacak - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Körfezi'nde balçık temizleme çalışmalarına başlayacak

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Körfezi\'nde balçık temizleme çalışmalarına başlayacak

Aydın Ayaydın, Marmaris ve Fethiye koylarının balçık dolmuş halini gördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bakanlıkların bölge için çalışma başlattığını ve iki gemi görevlendirildiğini söyledi. Gemiler, Marmaris ve Fethiye koylarında dip taraması yapacak ve elde edilecek bulgularla temizleme yöntemi belirlenecek. Ayaydın, Marmaris ve Fethiye körfezlerinin temizlenmesi için mücadele edeceğini belirtti.

02.03.2024 17:04
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris'e demirleyen geminin balçık temizleme çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Ayaydın, Marmaris'te bir otelde AK Parti Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ile yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı gezilerde Marmaris ve Fethiye koylarının balçık dolmuş halini gördüğünü belirtti.

"10 yıldır biriken bu sorunun ancak hükümetin müdahalesiyle çözülebileceğine karar verdik. Bunun için Cumhurbaşkanı'mıza gittim. Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin tamamen balçıkla dolu olduğunu söyledim." diyen Ayaydın, her iki ilçede bulunan körfeze müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıkların bölge için çalışma başlattığına işaret ederek, bu kapsamda Marmaris ve Fethiye koylarının balçıktan temizlenmesi için iki gemi görevlendirildiğini dile getirdi.

Gemilerden birinin Marmaris Limanı'na demirlediğini anlatan Ayaydın, "İkinci gemi hava muhalefeti nedeniyle Didim'e yanaştı. Önümüzdeki günlerde Muğla'ya gelecek. Öncesinde Fethiye ve Marmaris'ten denizden ve dronla gerekli resimler çekildi. Marmaris'te 17 noktadan örnek alınarak müdahale edilmesi kararı verildi. Bu örnekler bakanlığa tahlile gitti. Şu anda bunların tahlil sonuçları bekleniyor. Aynı şekilde Fethiye Körfezinde de bu çalışma yapılarak örnekler alındı." ifadelerini kullandı.

Denizde belirlenen noktaların şamandıralarla çevrileceğini ve gemilerin bu bölgelerde dip taraması yapacağını aktaran Ayaydın, "Dip taramasında bütün kirlilik yeniden belirlenecek ve bunlar da tahlile gönderilecek. Bu çalışma yaklaşık 20 gün veya bir ay sürecek. Bu sürenin sonunda elde edilecek bulgularla temizlemenin nasıl yapılacağına karar verilecek. Buradan çıkarılacak balçığın nerede ve nasıl kullanılacağına tahlil sonuçlarından sonra karar verilecek." diye konuştu.

Ayaydın, amaçlarının Marmaris ve Fethiye koylarını kirlilikten kurtarmak ve denizi temiz hale getirmek olduğuna dikkati çekerek, "Marmaris ve Fethiye körfezleri temizleninceye kadar takipçisi olacağım. Burada gemilerin çalışmalarını bizzat izleyeceğim. Kazansam da kaybetsem de Marmaris ve Fethiye körfezlerinin temizlenmesi için mücadele edeceğim." dedi.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı da Marmaris Körfezi'nde yaşanan sıkıntının takipçisi olduklarını söyledi.

Körfezde ciddi bir çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Yazıcı, "Burada yaşanan yangınlardan sonra dağdan gelen çamur denize aktı. Bayağı bir birikinti oluşturdu. Gemiler geldi. Bunun Marmaris'e çok faydalı bir şey olacağını düşünüyorum. En doğru şekilde Marmaris Körfezi'nin temizlenmesi hepimizin ortak arzusu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aydın Ayaydın, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Körfezi'nde balçık temizleme çalışmalarına başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Körfezi'nde balçık temizleme çalışmalarına başlayacak - Son Dakika
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