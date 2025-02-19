Cumhurbaşkanı Avn, İsrail İşgaline Son Verilmeli Dedi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile yaptığı görüşmede İsrail işgalinin sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgalinin sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ve ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyinde istikrar sağlanması için İsrail işgaline son verilmesi gerektiğini tekrar eden Avn, ayrıca "İsrail'in alıkoyduğu Lübnan vatandaşlarının iade sürecinin hızlandırılmasını" istedi.

Waltz ise Lübnan ordusunun İsrail'in çekildiği bölgelerde konuşlanma sürecinde başarı gösterdiğine işaret ederek, "ABD, ateşkesin sağlanması ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi konularında Lübnan ile çalışmak konusunda kararlı." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede dün Lübnan askerleri konuşlanarak kontrol sağlarken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

BM ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.