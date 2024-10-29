Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum\'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti. Uçum, terörsüz ve şiddetsiz bir Türkiye hedefiyle antiemperyalist mücadelenin süreceğini ifade etti.

29.10.2024 17:20
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(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajında, "Atatürk'ün pratiği ve vizyonu olan ülke liderliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ihya oldu ve anayasal bir kuruma, devlet başkanlığına dönüştü" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

"Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. 101 yıl önce bugün Atatürk'ün kurucu lideri olduğu ve büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz Cumhuriyet ile yeni bir kuruluş sürecine girdik. 101 Yıllık Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri sürekli emperyalizmle ve her türlü iç ve dış aparatıyla mücadele içindeyiz. Bu 101 yılda acılarla örülü bir dönüşüm ve değişim yaşadık. Kuruluşumuz 21. yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir aşamaya geçti. Atatürk'ün pratiği ve vizyonu olan ülke liderliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ihya oldu ve anayasal bir kuruma, devlet başkanlığına dönüştü. İnanıyoruz ki kurucu liderimiz Atatürk'ün başlattığı, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla en büyük aşamalarından birinin gerçekleştiği, demokrasiyle, hak ve özgürlükler sistemiyle geliştirdiğimiz ve halen daha devam eden kuruluşumuzu başarıyla tamamlayacağız. Kesintisiz süren kurtuluş mücadelemizi ise kesin zafere ulaştıracağız.

"Terörsüz ve şiddetsiz Türkiye hedefine ulaşacağız"

Terörsüz ve şiddetsiz Türkiye hedefine ulaşacağız. İnanıyoruz ki tam bağımsız milli devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak antiemperyalist milli devletlerle birlikte gerektiğinde antiemperyalist dünya koalisyonuna öncülük ve liderlik ederek küresel emperyalizme karşı insanlığın hak, adalet, özgürlük ve vicdan savaşını kazanacağız. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yaşasın Türkiye."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika

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