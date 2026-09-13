Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 Eylül darbesi, sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 Eylül darbesi, sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 Eylül darbesi, sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi"
Kaynak: AA
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