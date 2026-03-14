Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı iftar programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldıklarını belirterek, "14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. 9 şehir hastanesi sağlık kampüsü ise ihale, proje ve arsa aşamasında." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kendi ülkesi ve milletinin başarılarına karşı duyarsız olanlara, kayıtsız ve bigane olanlara ne derse, ne anlatsa beyhude olduğunu kaydetti.

Onları hiçbir zaman dikkate almadıklarını, bugün de kale almadıklarını belirten Erdoğan, "Sizlerin emeklerini, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, hep işlerine baktıklarını, hizmete odaklandıklarını, sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmenin çabası içinde olduklarını, bu anlayışla çalışarak 23 yılda yatırımlarla projelerle reform ve hizmetlerle sağlık alanında tarihi nitelikte adımlar attıklarını vurguladı.

Sağlık alanında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteren bazı rakamları paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı. Yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı. Hekim sayımızı 92 binden alıp 233 bine, hemşire ve ebe sayımızı ise 113 binden 330 bine yükselttik. Sadece geçen yıl 36 bin 253'ü hekim ve 14 bin 470'i hemşire olmak üzere toplam 75 bin 255 personel ataması gerçekleştirdik. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneyi hizmete vererek, kamu hastanelerindeki toplam yatak kapasitemizi 173 bine çıkardık. 2002'de 18 bin olan nitelikli yatak sayımız bugün 184 binin üzerinde. Tüm sağlık tesislerimizdeki yatak sayımız ise 270 bini aşmış durumda. Göreve geldiğimizde sadece 58 olan MR sayımız 1063'e, bilgisayarlı tomografi sayımız ise 323'ten 1400'e yükseldi."

"Buralara hastanelerin birer harabeyi andırdığı günlerden geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin yalnızca yatak sayılarıyla değil, yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve yoğun bakım kapasiteleriyle çok kritik roller üstlendiğinin altını çizerek, "Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. 9 şehir hastanesi sağlık kampüsü ise ihale, proje ve arsa aşamasında." bilgisini paylaştı.

Toplamda 379 yeni Aile Sağlığı Merkezi'ni milletin istifadesine sunduklarını aktaran Erdoğan, bugün itibarıyla 8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi ve 30 bin 286 aile hekimi birimiyle ülkenin dört bir yanında, vatandaşa hizmet verdiklerini belirtti.

Erdoğan, daha burada saymaya kalksa saatlerini alacak nice hizmeti, sağlık tesisini ve yatırımı ülkeye kazandırdıklarını dile getirdi.

Buralara kolay gelmediklerini belirten Erdoğan, "Hastanelerin birer harabeyi andırdığı günlerden geldik. Buralara sadece hastaların değil, hasta yakınlarının akıl almaz çileler çektiği dönemlerden geldik. Buralara 'bıçak parası' zulmünden, ambulans hizmetlerinin yetersizliğinden, yaralıların yollarda can çekiştiği zamanlardan geldik. Yalnızca sağlık sistemini dönüştürmekle, yenilemekle, güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda hizmet sunumundaki zihniyeti ve paradigmayı da değiştirerek sağlıkta bir daha asla kapanmayacak tertemiz bir sayfa açtık." ifadelerini kullandı.

"Devlet ve millet olarak sizlerin hakkını ne yaparsak yapalım asla tam anlamıyla ödeyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kendilerine verdiği destekten dolayı, sağlık sisteminin ayağa kaldırılması için gösterdikleri gayretten ötürü sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Şunun çok açık ve net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları bizim için çok ama çok kıymetlidir. Devlet ve millet olarak sizlerin hakkını ne yaparsak yapalım asla tam anlamıyla ödeyemeyiz. Asrın felaketini yaşadığımız dakikalarda yeni doğan bebekleri hayatta tutabilmek için çırpınan ebelerimizi unutmadık ve asla unutmuyoruz. Bir hastayı yaşatmak için gerektiğinde ameliyathanesinden yarım gün çıkmayan, operasyonu başarıyla tamamlayınca dünyanın bütün yükü omuzlarından kalkmışçasına rahatlayan cerrahlarımızı unutmadık ve unutamayız. Bir abla ve bir kardeş hassasiyetiyle bir anne şefkatiyle hastasına kol kanat geren hemşirelerimizi, doktorlarımızı unutmadık ve unutamayız. Yerine göre bir evladın bile yapmakta zorluk çekeceği hizmetleri hastası için hiç yüksünmeden yerine getiren hasta bakıcılarımızı unutmadık ve unutamayız."

Bir şeyi çok iyi bildiklerini dile getiren Erdoğan, "Bazı şeyler ücretle, terfiyle, teşekkürle ödenmez. Hayat kurtarmak, yaralara merhem olmak, şifa dağıtmak işte bunlardan biridir. Büyük şairimiz Yunus Emre'nin de söylediği gibi 'Bir hastaya vardın ise bir yudum su verdin ise yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi.' İşte bütün mesele budur. Sağlık ordumuzun tüm neferlerinin bu yüksek hassasiyetle çalıştığına ve çalışacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

