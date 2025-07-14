Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinden Muzaffer Gülşen\'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2 oğlunu ve damadını şehit veren Muzaffer Gülşen'i (99) evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, şehit ailelerini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sırasında vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette bulunduğu şehit yakınlarından biri de 15 Temmuz'da oğulları Hakan ve Mehmet Gülşen ile yeğeni ve damadı Lütfi Gülşen'i şehit veren Muzaffer Gülşen oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülşen alisine taziyelerini ileterek, "Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Makamları cennet olsun" dedi. Ardından şehitler için dua edildi. Muzaffer Gülşen, baş örtüsü içinde biriktirdiği parayı Filistinli çocuklara gönderilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti.