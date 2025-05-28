Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

28.05.2025 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs'ta Beykoz Millet Bahçesi'nde "İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs'ta Beykoz Millet Bahçesi'nde " İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul'un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları birlikte düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler kapsamında 28 Mayıs saat 13.00'te Beykoz Millet Bahçesi'nde "İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni" düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

İstanbul'a 4 yeni nefes alanı

Açılışları gerçekleştirilecek Arnavutköy Millet Bahçesi, 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi, 27 bin 71 metrekare, Sultangazi - Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

Türkiye genelinde 292 millet bahçesi tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında "81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi" hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. 42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'a 20 millet bahçesi daha yapılıyor

İstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. 13 milyon 199 bin metrekare alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri, İstanbul, Etkinlik, Politika, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
10:05
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
09:59
İlker Ayrık’tan şaşırtan ’Çakallarla Dans’ itirafı Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
09:58
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe’nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 00:25:53. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.