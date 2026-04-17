Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan, ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.