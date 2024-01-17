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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, büyükelçilerden güven mektubu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, büyükelçilerden güven mektubu
17.01.2024 - 15:58,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, büyükelçilerden güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sırasıyla Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela, Endonezya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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