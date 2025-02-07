Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün evinde gözaltına alınan Z.M'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Z.M, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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