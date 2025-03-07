Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ab'ye Tam Üyelik Hedefimizi Çok Güçlü Bir Biçimde Muhafaza Ediyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ab'ye Tam Üyelik Hedefimizi Çok Güçlü Bir Biçimde Muhafaza Ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Avrupa’nın ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye ile birlik arasındaki münasebetlerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir. Tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir biçimde muhafaza ediyoruz" dedi.

07.03.2025 14:20
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye ile birlik arasındaki münasebetlerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir. Tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir biçimde muhafaza ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Ukrayna- Rusya savaşı ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Türkiye olarak ilk günden itibaren savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için çok yoğun bir çaba harcadık. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettik. Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da destek verdik. Bugün de adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini garantı edecek bir mutabakata varılmasına yönelik çabalarımız da bu yaklaşımla örtüşüyor.

"Ukrayna'nın yeniden inşasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmamız mühim"

Gerek savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği, gerek savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu tutumunu tadil etmesi ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Unutmayalım ki Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur. Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde 2 martta düzenlenen Liderler Zirvesi gibi bugünkü toplantıyı da Avrupa'nın güvenliğine gerçekçi ve kapsamlı bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyoruz. Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Tüm bu gayretlerde transatlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika'nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz önemlidir. İleri teknolojiye sahip savunma sanayimiz, güçlendirilmeye çalışılan savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Birlik bünyesindeki Avrupa Savunma Sanayi Programı'nın tüm Avrupalı müttefiklere açık olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara da dahil olmamız mühimdir.

Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye ile birlik arasındaki münasebetlerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir. Tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini, dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları da en kısa zamanda birlikte gerçekleştiririz. Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliğini de yapmak dahil her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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