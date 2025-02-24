Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ab'yi Ekonomiden Savunmaya, Siyasetten Uluslararası İtibara, İçine Düştüğü Çıkmazdan Sadece Türkiye Kurtarabilir"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada; Avrupa'da aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek Avrupalı Türkler ve Müslümanlar için aşırı sağın bir tehdit oluşturmasına engel olmak amacıyla gelişmeleri izlediklerini aktardı. Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin eski ritmine kavuşmasını önemsediklerini kaydeden Erdoğan, "AB'yi ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir, Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Avrupa'daki aşırı sağın yükselişine ilişkin "Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici hale gelmiştir" dedi. Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Göçmen düşmanı ve İslam karşıtı gibi aşırı sağ hareketlere dikkat çekiyorduk. Son yapılan birçok seçimde maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı. Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamaması bunun sebeplerinden biridir. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Avrupa'daki son seçimlerde aşırı sağcı demagoglar dolduruyor. Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici hale gelmiştir. 4-5 kuşaktır Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Aşırı sağ gerçekliğinin Avrupalı Türkler ve Müslümanlar açısından tehdit oluşturmaması için gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Son dönemde AB ile ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. AB'yi ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir, Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. AB bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o derece hayırlı olacaktır. Biz hep olduğu gibi yapıcı anlayışla karşılıklı fayda ve saygı temelinde üyelik sürecini ilerletmek düşüncesindeyiz. AB'nin ve birliğe yol veren ülkelerin yanlışta ısrar etmekten vazgeçmesi gerekiyor.

"TOGG sedan modeli de piyasaya sürülecek"

Bu memleketin ekmeğini yiyen, havasını soluyan, suyunu içen herkesin bu ziyaretten iftihar etmesi gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefet milli gururu oluşturan fotoğraflardan memnuniyetsizlik duymaz. Biz de bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. Ne diyelim, bu bizim imtihanımız. TOGG'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında sedan modeli de piyasaya sürülecek. Çinli şirketin 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da kuracağı elektrikli araç üretim tesisi ve ARGE merkezi çalışmalarında ciddi mesafe kat edildi. Bir başka Çin firması Samsun'da şu anda yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı, çok kısa zaman içerisinde Samsun'da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımların odağı haline getirmek için bundan sonra da çalışacağız.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi ilişkiler geliştirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bundan sonra yabancı kabul ve yurt dışı temaslara daha fazla ağırlık vereceğiz. Geçen hafta sayın Zelenski'yi ülkemizde misafir ettik. Bugün de Sayın Lavrov'u kabul ettik. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yoğunlaştığı dönemde bu ziyaretleri önemli buluyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmeden iki ülkeyle iyi ilişkiler geliştirdik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 33 bin ton tahılın Türk boğazları üzerinden dünya pazarlarına ulaşmasını sağladık. Böylece küresel gıda krizine engel olduk.

"Ukrayna müzakerelere davet edilmelidir"

Amerikan başkanı Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor; adil ve kalıcı barışa giden yol ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve istenen netice alınmamıştır. Ukrayna da müzakerelere davet edilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem Sayın Zelenski hem Sayın Macron hem de Sayın Lavrov'a ifade ettim. Bölgemiz kana, gözyaşına ve çatışmaya artık doymuştur. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz. Dengeli tavrıyla her ülkenin güvenine mazhar olmuş devlet olarak kalıcı ve adil barış için elimizden geleni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin kendi topraklarında huzur içinde yaşaması, Lübnan'ın güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konularında taviz vermeyecek ve kardeşlerimizin yanında tüm imkanlarımızla yanında olacağız."

"Serbest piyasa demek başıbozukluk demek asla değildir"

Ramazan öncesi fiyat denetimlerini sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ramazan öncesinde fırsatçılık peşinde koşanlar için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Tamahkarların milletimizin Ramazan sevincine gölge düşürmemek için bakanlıklarımız yoğun çaba içindeler. Ramazan fırsatçılığının ekonomik mesele olmaktan ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadim ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava kurak gitse suya, bir iki gün kar yağdığında sebze ve meyveye zam yapan bu fırsatçılığa milletimizin desteğiyle nefes aldırmayacağız. Bugün önemine binaen serbest piyasa demek başıbozukluk demek asla değildir. Bakanlıklarıyla, SPK, Rekabet Kurumu, Vergi Denetim Kurulu ile gereken hukuki ve idari adımları atmayı sürdüreceğiz."