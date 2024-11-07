Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Seçilen Trump ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini" belirtti.
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