Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu kaydetti.

Görüşmede Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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