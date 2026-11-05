Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki ara seçimler) Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor. Bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz" - Son Dakika