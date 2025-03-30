Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı mesajı gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı mesajı gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarına ilişkin, "İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz.

30.03.2025 19:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarına ilişkin, "İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarına video mesaj gönderdi.

On bir ayın sultanı bir Ramazan-ı Şerif'e daha veda ederek, bayrama salimen kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bu mukaddes günlerin AK Parti teşkilatımızla birlikte ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, kongre sürecinde görevlerini devreden arkadaşlarına emek ve gayretlerinden ötürü teşekkür ederek, parti ve millete hizmet sancağını devralanlara bir kez daha yüce Allah'tan başarılar niyaz etti.

Bayramın manevi ikliminin birlik ile beraberliğin güçlenmesine ve mücadele azimlerinin perçinlenmesine vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nı bölgemizde devam eden savaşların, zulümlerin, yıkımların ve acıların gölgesinde, kalbimiz buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Gerek insani yardım faaliyetlerimiz gerek diplomatik girişimlerimiz gerekse kampanyalarımızla Filistinli mazlumların yanındayız. Buradan Gazze ve Batı Şeria'dakilerle tüm Filistinli kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriyeli kardeşlerimizin hasretini çektikleri huzura kavuşması önceliğimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık 2024'te, komşuları Suriye'den 14 yıl sonra büyük bir müjde aldıklarını belirterek, "1 milyon insanın hayatına mal olan, birçok tarihi şehrin yıkılmasına, zarar görmesine sebep olan Suriye'deki zulüm hamdolsun son buldu. Suriye halkı, 61 yıllık Baas diktatörlüğünü yıkarak, muhteşem ve muazzez bir zafere imza attı. Suriye'nin önünde açılan yeni yolun Suriyeli kardeşlerimizle birlikte tüm bölgemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Suriye'nin milli birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, Suriyeli kardeşlerimizin bu yeni dönemde uzun yıllardır hasretini çektikleri huzura kavuşması önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyeceklerini, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı, müreffeh bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Örgütün kendisini feshedip, silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz." ifadelerine yer vererek, şöyle devam etti:

"Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörüyse soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi, provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin diyorum."

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemlerine odaklandıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız. Ana kademe ve genel merkezimizden, kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmelerini bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı mesajı gönderdi Açıklaması - Son Dakika

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