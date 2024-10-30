Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçtiğini bildirdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." ifadelerini kullandı.