Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitingine katılacak ve Şehir Hastanesi bağlantı yollarını açacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitingine katılacak ve Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yapacak.
(Antalya/14.30/16.30)
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti. Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, hastanenin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.
Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucu otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Beyoğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Haydar Ali Yıldız, yerel seçimlerin ardından gerçekleştirmeyi planladığı projeleri açıkladı. Yıldız, Eyüpsultan Beyoğlu Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı'nı Murat Kurum başkanlarıyla birlikte gerçekleştireceklerini belirtti. Ayrıca, çocuklara ve gençlere yönelik projeler, metro hattı ve otopark gibi çalışmaların da yapılacağını söyledi.
Emekli bayram ikramiyelerini de içeren 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, milyonlarca emekli, gelecek Ramazan Bayramı'ndan önce belirlenen takvim çerçevesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak.
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