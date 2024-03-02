Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesinde hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesinde hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesinde hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını yapmasının ardından hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastaların durumları hakkında bilgi aldı ve onlarla sohbet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

02.03.2024 23:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışını yaptığı Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Erdoğan, açılış töreninin ardından incelemelerde bulunduğu hastanede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Tedavi gören hastaları ziyaret eden, doktorlardan durumlarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, hastalarla yakından ilgilenip, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu bir hasta, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayarak, "Seni de gördüm ya dünya benim oldu. Çok istiyordum görmeyi. Mitinge gelemedim. Ama 'Bir isteğin var mı?' diye sakın sorma. Yoksa Finike yoluna tünel isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hastaya, "Senin istediğin bu olsun. Bizim işimiz bu." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın farklı ameliyatlar geçiren bir başka hastayı ziyaretinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesinde açılışından bu yana 1300'e yakın ameliyat, 135 bin acil ve poliklinik muayenesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Koca, "Önümüzdeki ay TUS nedeniyle asistan alımı olacak, 21 eğitim kliniği tamamlandı, dolayısıyla bu 21 alana da asistan hekimleri vermiş olacağız." bilgisini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde, hastanedeki sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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