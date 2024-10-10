Erdoğan Tiran'da Toplantı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan Tiran'da Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Başbakan Edi Rama ile birlikte Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, çeşitli bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı. Görüşmelerin amacı, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel meseleleri ele almak olarak belirlendi.

10.10.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde geldiği Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Edi Rama, Politika, Güncel, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Tiran'da Toplantı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:55:29. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan Tiran'da Toplantı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.