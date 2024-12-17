Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, von der Leyen'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve von der Leyen, merdivenlerde Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı 2,5 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Valdis Dombrovskis ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Sekreteri Stefano Sannino da yer aldı.