Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nı kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcular ile bir araya geldi.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti" ifadelerine yer verildi.