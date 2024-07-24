Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X'teki mesajında, " İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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