Erdoğan Aydın'da Açılış Törenine Katıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Ev Sahibi Türkiye' 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni" için gittiği Aydın'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Vali Yakup Canbolat ile bir araya geldi.

