Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliğimizi derinleştirme, ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduğumuzu, atılacak yeni adımlarla bunu sağlayabileceğimize inandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadığımızı, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiğimizi, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceğimizi ifade etti."