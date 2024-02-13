Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile Dubai'de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarak, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadeleye devam edeceğini söylediği kaydedildi.