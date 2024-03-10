Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.
Hattaki 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.
Metro hattında Bağcılar Kirazlı-Molla Gürani-Yıldıztepe-İlkyuva-Haznedar-İncirli-Özgürlük Meydanı-Bakırköy Sahil istasyonları yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir pastanenin bodrum katında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda pastaneye ait depoda maddi zarar meydana geldi. Yangın sırasında yaralanma olmazken, depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor. İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonu zenginleşen kentte olta balıkçılığına olan ilgi de günden güne artıyor. Osmangazi Köprüsü'nün altında yer alan Diliskelesi Sahili, balıkçıların popüler avlak mekanları arasında yer alıyor. Açık havayı fırsat bilerek erken saatlerde sahile gelen balıkçıların çoğunluğu, çapariyle istavrit ve mezgit yakalamaya çalıştı.
Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak başlattıkları oturma eylemine Ramazan ayında da devam ediyor. Evlatlarının yolunu gözleyen anneler, teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı, jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı.
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin, Çifteoluk mevkisindeki pazar alanında güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı. Tilki bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO), 'Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı' konulu söyleşide Yemek Kültürü Vakfı Onursal Başkanı ve Türk mutfak kültürü araştırmacısı Dr. Nevin Halıcı'yı ağırladı. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek'in moderatörlük yaptığı söyleşide, Osmanlı saray mutfağından Cumhuriyet dönemi mutfağına geniş bir yelpazede Türk yemekleri konuşuldu. Söyleşiye EMYO öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, final müsabakalarıyla sona erdi. 18 ATV ve 35 motosnow sporcusunun katıldığı yarışlarda, Murat Kaya ATV kategorisinde birinci olurken, Mert Koç 250 CC altı motosnow kategorisinde birincilik elde etti. Rusya'dan gelen Aleksandr Kurashev ise 250 CC üstü motosnow kategorisinde birinci oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?