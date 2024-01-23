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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi. Erdoğan, Fırıncıoğlu ile telefonda görüşerek eşinin hastalık süreciyle ilgili bilgi aldı ve başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca Fırıncıoğlu'nun çocuk ve torunlarına selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu\'na başsağlığı diledi
23.01.2024 - 17:38,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

Yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu için Şadırvan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu ile telefonda görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aracılığıyla görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan eşinin hastalık süreciyle ilgili bilgi alan Erdoğan, Fırıncıoğlu'na başsağlığı ve sabırlar diledi.

Hatice Fırıncıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırıncıoğlu'nun çocuk ve torunlarına selamlarını iletti.

Kaynak: AA
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