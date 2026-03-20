Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu siyonist İsrail, malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan çıkarak Güneysu Merkez Camisi'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, buradakilerle sohbet etti.

Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı bayram namazında, Erdoğan vatandaşlarla saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Çakmakçı'nın irat ettiği hutbeyi dinledi.

Sonrasında, cemaate hitap eden Erdoğan,"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Bayramı'nı bugün icra edilen hutbe ve namaz ile geride bıraktık. Rabb'im nice ramazan bayramlarına bizleri kavuştursun. Rabb'im yar, yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Baba ocağında açılışını yapacakları Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesinin Güneysu ilçesi ve Rize'ye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok bereketli bir ramazanı şerifi geride bıraktık ama alemi İslam çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Malum Orta Doğu kaynıyor. Sürekli şehitler, gaziler veriyoruz. Rabb'im en kısa zamanda siyonistlerin musibetinden bizleri korusun, muhafaza eylesin. İsrail'i 'Kahhar' ismi şerifi hürmetine, kahru perişan eylesin. Tabii bütün bunlarla birlikte hocamızın duasında da ifade ettiği gibi duruşumuz çok önemli. Müslümanların duruşu çok önemli. Bunlar kuru kuruya laflarla olmuyor. İbadetlerimiz, bu noktada gayretlerimiz Rabb'imize en kısa yoldan ulaşacak olanlardır. Biz, Müslümanlardan bunu bekliyoruz. Alem-i İslam'ın ittihadına, birliğine, beraberliğine Rabb'im bizleri kavuştursun. Siz değerli kardeşlerimin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Kardeşliğimizin gereğini yerine getirelim, bundan taviz vermeyelim çünkü biz kardeşiz. Bu vesileyle tekrar Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun."

"Siyonist İsrail, malum yüzlerce binlerce insanı katletti"

Cami çıkışında kendisini bekleyen çocuklara bayram harçlığı ve oyuncak veren Erdoğan, vatandaşlara simit ikram etti.

Gazetecilerle de bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı'yla müşerref olduk. Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu siyonist İsrail, malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer de bayram namazını Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı.