Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te yatırımların açılışını yapacak ve kabine toplantısına başkanlık edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te yatırımların açılışını yapacak ve kabine toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Ardından Ahlat etkinlik alanını ziyaret edecek ve Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek. Ayrıca Ahlat Komando Taburu Komutanlığı'nın açılışına iştirak edecek ve Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

25.08.2024 05:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katılacak, Ahlat etkinlik alanı programının ardından Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek, Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılışına iştirak edecek, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Bitlis/13.00/15.00/16.00/16.30/18.00)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te yatırımların açılışını yapacak ve kabine toplantısına başkanlık edecek - Son Dakika

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