Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te yatırımların açılışını yapacak ve kabine toplantısına başkanlık edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katılacak, Ahlat etkinlik alanı programının ardından Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek, Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılışına iştirak edecek, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Bitlis/13.00/15.00/16.00/16.30/18.00)