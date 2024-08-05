Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle bir sorunumuz yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok. Bugüne kadar da bu tarz yollara tevessül etmedik. Ne yaptıysak daima hukuk ve demokrasi zemininde yaptık." dedi.

Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, sosyal medya konusundaki rahatsızlıklarını daha önce pek çok kez dile getirdiklerini ve ilgili kurumlar vasıtasıyla diyalog hattı da kurmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, buna rağmen arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemediklerini söyledi.

"Burada, şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici bir diğer durum, ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakınız Türkiye, egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor ancak şirketlerden önce meselenin önüne arkasına bakmadan 'acaba biz bundan nasıl menfaat sağlarız' diyen muhalefet partileri hemen ayağa kalkıyor. Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez olsun eleştirmeyenler, bu platformların sanal alemde estirdikleri faşizme bir çift laf etmeyenler, bakıyorsunuz nefes nefese klavye ve ekran başına geçip sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi Batılılara şikayet sırasına giriyorlar. Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü, bütün bunlar karşısında kağıttan kaplana dönüşenler, ülkemizi tenkit etme hususunda hemen aslan kesiliyorlar. Kimse kusura bakmasın ama özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade hürriyetine sahip çıkmak da değildir. Rahmetli Malik El Şahbaz'ın tarifiyle, bunun adı 'ev zenciliği'dir. Batıdan çok Batıcı, İsrail'den çok İsrailci, ezik olduğu kadar fırsatçı da olan bu ev zencilerinin hayattaki tek varlık gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bizim bunlarla işimiz yok. Bugüne kadar ev zencilerini muhatap kabul etmedik, onlara sadece acıyarak baktık. Mücadelemizi onların efendilerine karşı yürüttük. Bugün de kuklalarla vakit harcamıyor, asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz."

"Bizim kimsenin özgürlüğüyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle bir sorunumuz yok"

Erdoğan, son haftalarda sosyal medya şirketlerinin bu alandaki tekel konumlarını dünyadaki hak ve özgürlükleri desteklemek için değil, siyaset ve toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullandıklarını bir kez daha gördüklerini vurguladı.

Sosyal medya platformlarının demokrasi ve toplumsal barış için arz ettiği tehlikelere işaret etmenin asla sansürcülük olmadığını dile getiren Erdoğan, "Asıl sansürcülük, bunlara gözlerini kapamak, şahsi menfaati uğruna bunlara ses çıkarmamaktır. Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız. Tabii burada şunun da altını özelikle çizmek istiyorum, hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok. Bugüne kadar da bu tarz yollara tevessül etmedik. Ne yaptıysak daima hukuk ve demokrasi zemininde yaptık. Şimdi de amacımız Anayasamızın verdiği imkanlar dahilinde, insanımızın hakkını korumaktır. Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir." diye konuştu.

"Korku duvarlarını yıktık, vesayeti gerilettik, milli iradeyi güçlendirdik"

AK Parti'nin siyaset felsefesinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibi üzerine inşa edildiğini belirten Erdoğan, devletin görevinin vatandaşlarına onurlu, müreffeh, huzurlu, temel hak ve hürriyetlerini serbestçe kullanabildiği bir düzen tesis edebilmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, bu anlayışla 22 yılda devletin milletine karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çok çaba harcadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim hakkı, yaşam hakkı, din ve vicdan hürriyeti gibi alanlarda bundan 22 yıl önce hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik. Korku duvarlarını yıktık, vesayeti gerilettik, milli iradeyi güçlendirdik, eşit vatandaşlık temelinde 'devlet-birey' ilişkisini yeniden düzenledik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler üzerindeki kısıtlamaları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık. Hiç kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, 85 milyonun her bir ferdini aynı samimiyetle bağrımıza bastık. 22 yıl öncesinin Türkiye'sini hatırlayanlar, ülkemizin bugünkü konumunu gayet iyi takdir etmektedir."

Türkiye'nin hak ve özgürlükler alanında tartışmasız bir şekilde çağ atladığını, ülke tarihinin en büyük reform hamlelerinin kendi dönemlerinde gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "Ancak bunun yeterli olmadığının farkındayız. Hayatın değişim dinamiklerine göre talepler ve ihtiyaçlar farklılaşıyor, vatandaşlarımızın bizden ve devletinden beklentileri de çeşitleniyor. Yeni Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde yeni reform paketlerini devreye alarak, inşallah bunları karşılamaya çalışacağız." dedi.

"Toplumun her kesiminden bireylerin bu eğitim programına katılımını önemsiyoruz"

Düzenlenen eğitim programının, hem hafıza tazeleme hem de yeni hedefler tespit etmeye yardımcı olacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsan Hakları Başkanlığımızın hazırladığı kitap çalışmalarının da AK Parti hükümetlerinin örnek insan hakları karnesini ortaya koyacağına inanıyorum. AK Parti olarak toplumun her kesiminden bireylerin bu eğitim programına katılımını önemsiyoruz. Toplumun tüm katmanlarına hitap eden eğitim programımızı daha müreffeh bir Türkiye yolunda atılmış kıymetli bir adım olarak görüyorum."

İnsan hakları konusundaki çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Erdoğan, bu önemli konunun her zaman gündemlerinde yer alacağını da vurguladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce, AK Parti hükümetlerinin insan hakları alanında yaptığı çalışmaları içeren video izletildi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, konuşmasının ardından Erdoğan'a başkanlığın çalışmalarını içeren bir kitap seti takdim etti.

(Bitti)