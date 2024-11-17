Güncel

2024 yılı Kainat Güzeli belli oldu

"Sen kara bir lekesin" deyip yüzüne boya fırlattı

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

Bu hafta TBMM\'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

13 yaşındaki oğlunu AIDS\'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim

Elazığ\'da acı olay, küçük kız şoka girdi! Annesi yanında silahla kendisini vurdu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da

RIO DE JANEIRO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Galeao Hava Üssü'nde Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brezilya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik ediyor.