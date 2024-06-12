Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'yı kabul etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi.