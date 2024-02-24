Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı\'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak ve Özgürlükler Hareketinin, Bulgaristan siyaseti ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hareket, Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkılar sağlarken, soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında...

24.02.2024 10:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak ve Özgürlükler Hareketinin, Bulgaristan siyaseti ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hareket, Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkılar sağlarken, soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında da önemli başarılara imza atmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na gönderdiği video mesajda, Hareket'in mensuplarını hasret ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Hareket'in, 4 yıl önce Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlediği kongreye de video mesaj yoluyla iştirak ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapılacağını hatırlatarak, "Kampanya döneminde çok yoğun bir temponun içerisindeyiz. Fiziken aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle olduğunu biliyorsunuz. Rabb'im aramızdaki muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın, Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dost olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız. Bunun her iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğuna inanıyoruz. Elbette bu süreçte iki devlet arasında kurdukları güçlü beşeri köprülerle soydaşlarımız hayati bir rol üstleniyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hareket'in Bulgaristan için önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Hak ve Özgürlükler Hareketinin, Bulgaristan siyasetinin ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Hareket, Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkılar sağlarken, soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında da önemli başarılara imza atmıştır. Yeni seçilecek kadroların bu anlayışla birlik ve beraberlik içerisinde, seçmenlerin beklentilerini önceleyen, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kurultay sonucu delegelerin iradesiyle seçilecek başta eş başkanlar olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde göreve gelecek tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum."

Davetleri için Hareket'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza, tüm Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerine ve Bulgar dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi - Son Dakika

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