Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler abidesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni ile Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne katılacak ardından, 4. Kolordu Komutanlığında askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.
(Çanakkale/13.00/Ankara/16.30/19.05)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale ve Keçiören'de törenlere katılacak - Son Dakika
Mazhar Alanson ile Fuat Güner, 52 yıl beraber müzik yaptığı grup arkadaşları Özkan Uğur'u toprağa verdikten 7 ay sonra ilk konserlerini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserlerine 'Güllerin İçinden' şarkısıyla başlayan grup, şarkının son bölümünde led ekrana yansıtılan Özkan Uğur'un bass gitarıyla yaptığı solo performansına yer verdi. Bu anlarda 'Özkan hep bizimle' mesajını veren iki dev sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı. Atlantis Yapım'ın organize ettiği yaklaşık 3 saat süren konseri Gülben Ergen, Umut Evirgen ve Alina Boz çifti de izlemeye gelenler arasındaydı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz germe ameliyatından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz' mesajını iletti.
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleşen silahlı kavgada 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çinli otomotiv markası Chery'nin Tiggo ailesi ve Omoda 5 modelinin fiyat listesi açıklandı. Tiggo 8 Pro'nun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1 milyon 563 bin TL iken, Tiggo 7 Pro'nun fiyatı 1 milyon 298 bin TL olarak belirlendi. Omoda 5'in ise fiyatı 1 milyon 283 bin TL'den başlıyor. Chery'nin sunduğu özellikler ve fiyat performans dengesiyle Türkiye'de sevildiği belirtiliyor.
General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır.
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisine Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın dahil olacağı iddiaları güçlendi. Kılıç'ın Erdoğan'ın kızı rolünde oynayacağı belirtilirken, ünlü isimle çekilen bir fotoğraf da iddiaları destekledi.
Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin, oyların yaklaşık yüzde 88'ini alarak 5. kez Devlet Başkanı seçildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 74,22 olarak açıklandı. Putin'in seçim zaferi, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümüyle birlikte kutlanacak. Batılı ülkeler ise seçimleri adil ve özgür olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra yaşanan saha olayları sonrası stadyumdan ayrıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Fenerbahçe kafilesi havaalanına geçti.
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Süper Lig'in 30. haftasında galip geldi. Ancak maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri alınarak statta bekletilen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı. Kafilenin geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?