Cumhurbaşkanı Erdoğan: "chp Lideri Sayın Özel\'e Samimi Tavsiyem Şudur: Siz Bu İşleri Bırakın"

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(ADANA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi de çıkmışlar, savaş ilanından söz ediyorlar. Bir de 'Biz bilmiyoruz sen nasıl biliyorsun' diyorlar. Sayın Özel'e buradan soruyorum: ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları takip edeceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Adana 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Bizim büyük hedeflerimiz var değerli kardeşlerim. Bunun için gerekirse benliğimizi nefsimizi ayaklar altına alacağız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Bunun için gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştıkları tuzaklara düşmeyecek, iş üretmeye, hizmet üretmeye gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın, kimse oradan çıkaramaz.

Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Sizlerden de Adana'da bu anlayışla çalışmanızı, girmedik hane, dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum.

"Ne yapıyorsak emeğimizle yapmalıyız"

Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden, hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak 'Bu iş tamam' diyemeyiz. AK Parti'nin hiçbir mensubu sadece başkalarının zaaflarından medet umarak armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemez. Ne yapıyorsak emeğimizle yapmalıyız, ne kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız.

Bugün Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez, Hıristiyan, Dürzi, Nusayri ve diğer tüm unsurlarıyla Suriye özgürleşti. Dahası, 13 yıllık hasretin ardından misafirlerimiz de yurtlarına başları dik dönüyorlar.

Gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz. Ülkedeki yeni yönetim ülkedeki tüm dini, mezhebi ve etnik kesimleri kucaklayan mutedil bir anlayış sergiliyor. Yeni yönetimin Suriye'nin siyasi ve coğrafi birliğini sağlama yönünde gösterdiği samimi gayreti takdirle izliyoruz. Bu gelişmeyle Suriye'yi üç parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür. Türkiye olarak Suriye'nin yaşadığı ağır yıkımları geride bırakarak yeniden bir bütün, güçlü, müreffeh bir ülke haline gelmesi için kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz.

"İnşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak"

Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizle Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak. Burada şunu söylemek gerekir: İsrail hükümeti 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Dikkatinizi çekiyorum. 363 kilometrekare büyüklüğünde bir alana hapsettikleri yaklaşık 2 milyon kardeşlerimizi aylarca bombaladılar. Çocukları öldürdüler, hastaneleri yerle bir ettiler. Okulları, camileri, kiliseleri enkaza çevirdiler. Doktorları, sağlık çalışanlarını, gazetecileri alçakça katlettiler. Gıda sırası bekleyen sivilleri vurdular, insani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular. Bebekleri açlığa mahkum ederek ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü, her türlü gaddarlığı ve vahşeti Gazze'de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir. Gazze'de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı, İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak nasıl 467 gün boyunca Gazzeli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız ve sahipsiz bırakmadıysak, inşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.

Siyaset mi yapıyorlar, lunaparkta oyun mu oynuyorlar, anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların adeta eğlencesi haline geldiler. Tabii bir de kendi içlerinde hiç eksik olmayan kavgaları var. Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile.

Şimdi de çıkmışlar, savaş ilanından söz ediyorlar. Bir de 'Biz bilmiyoruz sen nasıl biliyorsun' diyorlar. Sayın Özel'e buradan soruyorum: ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları takip edeceksin? Esenyurt'u mu takip ediyorsun? Beşiktaş Belediyesi'ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa sen artık bu görevi bırak, herhalde birileri de gelir zaten elinden bu görevi alacaklar. Esad uçakla kaçarken 'Bir an önce Esad ile görüşülmeli' diyecek kadar hadiselere bigane olan sen değil misin?

"Onlarla oynayın, onlarla oyalanın"

Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle git mücadele etsene. Şayet, harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. Hani o meşhur şiirde Ülkü Tamer ne diyor? 'Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten' diyor ya, sayın Özel'in yargıya aykırı yolsuzluk davaları üzerinden savurduğu tehditler de tam olarak böyle. Hem dersini bilmiyor hem de cehaletini bağırarak, çağırarak, Türk siyasetine hiç yakışmayan ifadeler kullanarak kapatmaya çalışıyor. Atalarımız 'Büyük lokma ye, büyük laf etme' demişler. Bunlar da her açığa düştüklerinde büyük büyük laflar ediyorlar. Ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Her suç üstü yakalandıklarında 3-5 gün aslan kesiliyorlar. Fakat daha sonra süt dökmüş kediye dönüyorlar. CHP lideri sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur: Siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın."

"20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre salo5nu önünde bekleyen partilileri hiteban yaptığı konuşmada, "Sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah şöyle bir trafik kazasına bir daha Adanamızı kurban etmeyeceğiz. Çok çalışmaya var mıyız" ifadelerini kullandı.

"Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor poker mi oynuyor ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin" diyen Erdoğan, "Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim ama bunlar bu işlerden anlamaz. Öğrenecekler. Hangi kart nerede, nasıl gösterilir, 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar da kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor" diye konuştu.