Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 aile fotoğrafı çekimine katıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 aile fotoğrafı çekimine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'na gelerek devlet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

12.11.2024 20:09
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 aile fotoğrafı çekimine katıldı

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'na gelerek devlet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de temaslarına sürdürüyor. COP29'un gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'na gelen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandıktan sonra devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi. Çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi liderler de yer aldı. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulundu. Aile fotoğrafının çekilmesiyle COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

COP29 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nde hitap etmesi beklenen Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika

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