Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Çilehane Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı yetkililer eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?