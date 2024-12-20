Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bakırköy'deki Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'ne geçti.
Cuma namazının ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçen Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenecek Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere uçakla Mardin'e hareket etti.
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