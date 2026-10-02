Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.
Namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Kaynak: AA