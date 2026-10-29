Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"
Kaynak: AA