Erdoğan'dan voleybolda şampiyonluk tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan, takımın tüm Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek büyük başarılarından dolayı kutladı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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