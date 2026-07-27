Erdoğan'dan voleybolda şampiyonluk tebriği - Son Dakika
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Erdoğan'dan voleybolda şampiyonluk tebriği

Erdoğan\'dan voleybolda şampiyonluk tebriği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan, takımın tüm Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek büyük başarılarından dolayı kutladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan voleybolda şampiyonluk tebriği - Son Dakika

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