Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin mesaj Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'ne ilişkin, "Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık, bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz 1919'da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen milli iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüştüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'de "Manda ve himaye kabul olunamaz." ilkesiyle milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğünün vurgulandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık, bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."