Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Feridun Hadi Sinirlioğlu'na tebrik mesajı

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan sosyal medya hesabından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.