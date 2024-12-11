Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

11.12.2024 14:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika
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