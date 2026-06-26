Erdoğan\'dan karne alan öğrencilere tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.