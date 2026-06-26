Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik - Son Dakika
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Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Erdoğan\'dan karne alan öğrencilere tebrik
26.06.2026 12:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti. Erdoğan, 'Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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